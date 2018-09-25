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У США анонсували санкції проти 12 російських компаній

25 вересня, 2018 - 20:18
Фото Reuters

Міністерство торгівлі США анонсувало санкції проти 12 російських компаній, які, як стверджується, шкодять американським національним інтересам. Нові заходи набудуть чинності 26 вересня, передає УНН з посиланням на документ, розміщений на сайті Федерального реєстру США.

У “чорний список” компаній, яким закривається доступ до американських товарів і технологій, потрапила петербурзька компанія “Дайвтехносервіс”, яка в червні була внесена до списку санкцій Мінфіну США, і науково-виробниче підприємство підводних технологій “Океанос”.

Компанії “Аерокомпозіт”, Обнінське науково-виробниче підприємство “Технологія” (ОППП “Технологія” імені А.Г. Ромашина), конструкторське бюро “Авіадвигун”, науково-виробнича корпорація “Системи прецизійного приладобудування” (АТ “НПК” СПП “) і Воронезький НДІ “Вега” потрапили під санкції за підтримку діяльності російських компаній у військово-аерокосмічній галузі.

Науково-дослідний інститут “Вектор”, науково-виробниче підприємство (НВП) “Гамма”, компанія “Сайрус Системс” і група компаній “Інфотекс” потрапили під санкції за сприяння зловмисній діяльності в кіберпросторі. У список санкцій включена група компаній Nilco Group за участь в наданні матеріальної підтримки іранській ракетній програмі.

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року США відповідно до закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA) розширили “чорний список” щодо РФ.

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