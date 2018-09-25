У США анонсували санкції проти 12 російських компаній

Міністерство торгівлі США анонсувало санкції проти 12 російських компаній, які, як стверджується, шкодять американським національним інтересам. Нові заходи набудуть чинності 26 вересня, передає УНН з посиланням на документ, розміщений на сайті Федерального реєстру США.

У “чорний список” компаній, яким закривається доступ до американських товарів і технологій, потрапила петербурзька компанія “Дайвтехносервіс”, яка в червні була внесена до списку санкцій Мінфіну США, і науково-виробниче підприємство підводних технологій “Океанос”.

Компанії “Аерокомпозіт”, Обнінське науково-виробниче підприємство “Технологія” (ОППП “Технологія” імені А.Г. Ромашина), конструкторське бюро “Авіадвигун”, науково-виробнича корпорація “Системи прецизійного приладобудування” (АТ “НПК” СПП “) і Воронезький НДІ “Вега” потрапили під санкції за підтримку діяльності російських компаній у військово-аерокосмічній галузі.

Науково-дослідний інститут “Вектор”, науково-виробниче підприємство (НВП) “Гамма”, компанія “Сайрус Системс” і група компаній “Інфотекс” потрапили під санкції за сприяння зловмисній діяльності в кіберпросторі. У список санкцій включена група компаній Nilco Group за участь в наданні матеріальної підтримки іранській ракетній програмі.

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року США відповідно до закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA) розширили “чорний список” щодо РФ.