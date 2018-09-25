У Запоріжжі розповіли про запит на приватизацію підприємств

Дискусію провів Центр економічної стратегії. ЦЕС навів аргументи, чому чесна приватизація допоможе посиленню економіки і розповів, чи є до неї інтерес у Запоріжжі.
«На нашу думку, інвестиції — це одне з головних джерел покращення економіки, щоб їх залучити, потрібна приватизація. У минулому році ми проводили дослідження, які показують, що в цілому приватний власник ефективніший, ніж держава,наприклад, він не допустить розкрадання підприємства, хоча українці і побоюються досвіду приватизації 90-х років. Також вони погоджуються, що це має мати позитивний ефект саме для підприємств, і що вони повинні мати максимум користі від інвестицій. У фокус-групі в Запоріжжі, яку складали працівники титано-магнієвого комбінату та Запоріжобленерго, вказують на великі мінуси і погоджуються, що приватний інвестор дав би нове життя підприємству, що поведе за собою модернізацію обладнання, підвищення ефективності, збереження робочих місць, і що важливо для Запоріжжя, зменшення негативного екологічного впливу»,— прокоментував «Дню» заступник генерального директора Дмитро Яблоновський
Сьогодні в Запоріжжі та області окрім великої приватизації є 30 малих підприємств, готових на продаж, наприклад ЗАлК. Поточний стан великих підприємств(ПАТ Запоріжобленерго, ПАТ Запорізький алюмінієвий виробничий комбінат, ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат) характеризується такими проблемами:
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Заборгованість та затримка заробітної палати
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Велика бюрократизація
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Низька продуктивність праці та «роздута» адміністрація
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Відсутність розвитку
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Політичний вплив
На сайті Prozorro.Продажі зараз продається 12 малих об’єктів із вартістю 12.38 млн грн. Половина з них виставлені повторно із зниженням ціни на 50%. Наприклад Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування було виставлено на сайт повторно із зниженням з 9.07 млн до 4.54 млн. При цьому жодного об’єкта з комунальної власності не було на продажі, а більшість з лотів — незавершене будівництво.
Наразі ми бачимо, що запит на приватизацію в Запоріжжі доволі низький. Можна сказати, що тут наявна проблема, яка є і в інших містах — поганий стан підприємства порівняно із запланованою ціною продажу, яка виходить завищеною. Як говорять представники ЦЕС, основною метою приватизації в Україні є не поповненця бюджету через продаж (нагадаємо, що в 2018 році держава планує отримати 22 млрд гривень через продаж 26 великих підприємств), а їх зростання через інвестиції, та великий внесок у майбутню економіку країни.
Подібні дискусії вже проходили в Харкові, Одесі та Києві. Наприклад, в Одесі більший інтерес до великої приватизації, а до малої – у Харкові.
Євгеній ТЕРЕЩЕНКО,Запоріжжя