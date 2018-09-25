У Запоріжжі розповіли про запит на приватизацію підприємств

Дискусію провів Центр економічної стратегії. ЦЕС навів аргументи, чому чесна приватизація допоможе посиленню економіки і розповів, чи є до неї інтерес у Запоріжжі.

«На нашу думку, інвестиції — це одне з головних джерел покращення економіки, щоб їх залучити, потрібна приватизація. У минулому році ми проводили дослідження, які показують, що в цілому приватний власник ефективніший, ніж держава,наприклад, він не допустить розкрадання підприємства, хоча українці і побоюються досвіду приватизації 90-х років. Також вони погоджуються, що це має мати позитивний ефект саме для підприємств, і що вони повинні мати максимум користі від інвестицій. У фокус-групі в Запоріжжі, яку складали працівники титано-магнієвого комбінату та Запоріжобленерго, вказують на великі мінуси і погоджуються, що приватний інвестор дав би нове життя підприємству, що поведе за собою модернізацію обладнання, підвищення ефективності, збереження робочих місць, і що важливо для Запоріжжя, зменшення негативного екологічного впливу»,— прокоментував «Дню» заступник генерального директора Дмитро Яблоновський

Сьогодні в Запоріжжі та області окрім великої приватизації є 30 малих підприємств, готових на продаж, наприклад ЗАлК. Поточний стан великих підприємств(ПАТ Запоріжобленерго, ПАТ Запорізький алюмінієвий виробничий комбінат, ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат) характеризується такими проблемами:

Заборгованість та затримка заробітної палати

Велика бюрократизація

Низька продуктивність праці та «роздута» адміністрація

Відсутність розвитку

Політичний вплив

На сайті Prozorro.Продажі зараз продається 12 малих об’єктів із вартістю 12.38 млн грн. Половина з них виставлені повторно із зниженням ціни на 50%. Наприклад Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування було виставлено на сайт повторно із зниженням з 9.07 млн до 4.54 млн. При цьому жодного об’єкта з комунальної власності не було на продажі, а більшість з лотів — незавершене будівництво.

Наразі ми бачимо, що запит на приватизацію в Запоріжжі доволі низький. Можна сказати, що тут наявна проблема, яка є і в інших містах — поганий стан підприємства порівняно із запланованою ціною продажу, яка виходить завищеною. Як говорять представники ЦЕС, основною метою приватизації в Україні є не поповненця бюджету через продаж (нагадаємо, що в 2018 році держава планує отримати 22 млрд гривень через продаж 26 великих підприємств), а їх зростання через інвестиції, та великий внесок у майбутню економіку країни.

Подібні дискусії вже проходили в Харкові, Одесі та Києві. Наприклад, в Одесі більший інтерес до великої приватизації, а до малої – у Харкові.

Євгеній ТЕРЕЩЕНКО,Запоріжжя