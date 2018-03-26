Українці створили пристрій, здатний попередити понад 40 захворювань

Cardiomo - це портативний пристрій, який відслідковує основні параметри організму людини і передає проаналізовані дані на ваш смартфон, а також інформує користувача, його рідних або лікаря про можливі відхилення у роботі організму. Засновниками Cardiomo є Роман та Ксенія Бєлкіни. Винахід українців рятуватиме 16 млн життів щороку, повідомляє espreso.tv.

“Жодні відстані тепер не будуть перешкодою, щоб піклуватися про своїх батьків, бабусь, дідусів або коханих. Адже знати, що з ними все добре, вони здорові і ведуть рухливий спосіб життя — це зігріває душу” - каже про проект співзасновник стартапу Cardiomo Роман.

За статистикою, 31% смертей у світі викликані серцево-судинними захворюваннями, 80% з яких можна попередити. Часто такі смертельні випадки трапляються із самотніми літніми людьми, які не в змозі викликати допомогу або моніторити поточний стан свого здоров’я. Особливо якщо будь-які зміни у стані здоров’я ваших близьких моментально потрапляють до ваших рук, і ви безпосередньо можете зателефонувати, пересвідчитися чи все гаразд.

У Cardiomo насьогодні близько 700 передзамовлень з усього світу. В Україні передзамовлення вже зробили Інститут кардіології ім. Стражеска, дитяча лікарня «Охмадит», Олександрівська клінічна лікарня, Приватна клініка «Борис».

Під час виставок Cardiomo зацікавились у США, країнах ЄС і деяких країнах Південної Америки. Мічиганський технологічний університет замовив 40 прістроїв для кафедри кардіології, також багато замовлень від європейських будинків прістарілих та служб догляду за хворими людьми.

Винахідників Cardiomo вже запрошували на Wearable Technology Show 2017 у Лондон. Але найбільшим сюрпризом для них стала нещодавня номінація у категорії «Цифрова технологія здоров’я» (Digital Health Technology Award) на Шоу, у якому змагаються всесвітньо відомі компанії.