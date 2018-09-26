Пенсію військовим з 1 січня збільшать на 25%, - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що з 1 січня планується зростання пенсій військовим на 25%

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства.

"З першого січня ми забезпечимо зростання військових пенсій ще на 25 відсотків, як це передбачено відповідною постановою Уряду, і на це також потрібні додаткові кошти", - заявив міністр.

Рева зазначив, що на 2019 рік у Державному бюджеті передбачено 166 мільярдів гривень, з них 139 мільярдів - це дотації пенсій для цивільних, а 27 мільярдів підуть на виплати пенсій військовим.

Він наголосив, що з 1 бересня 2019 року розпочнеться осучаснення пенсій за впровадженою Пенсійною реформою формулою. Офіційні показники інфляції та росту середніх зарплат за 2018 рік будуть готові тільки у лютому, після цього будуть проведені розрахунки та виплати відповідно до постанови уряду.

"Якщо інфляція цього року буде 12 відсотків, як прогнозують, то до розрахунку береться 6 відсотків. Фонд оплати праці зріс за 8 місяців на 25 відсотків, тобто, до розрахунку береться 12,5 відсотків. У сумі це 18,5 відсотки. Це означає, що зростання пенсій відбудеться до 20 відсотків від тих розмірів пенсій, які є сьогодні", - пояснив Рева.

Він також наголосив, що у 2018 році пенсії військовослужбовців зросли майже на 50%, в середньому, на 1500 гривень.