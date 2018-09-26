У Києві під МВС відбулась акція "Звільни смугу"

Активісти прийшли до МВС з вимогою впровадити автоматичну фіксацію порушень на смугах громадського транспорту.

Про це йдеться у повідомленні організаторів акції громадська організації "Екодія".

Учасники передали міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову звернення від імені 1500 громадян із закликом забезпечити ефективну роботу громадського транспорту у містах.

Для наочної демонстрації того, що наразі відбувається на смугах громадського транспорту, активісти виконали театралізований перформанс.

У ньому водій приватного авто порушує правила дорожнього руху, виїхавши на смугу для автобуса, а порушником виявився сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Обурений водій автобуса самостійно оштрафував міністра, адже патрульні приділяють недостатню увагу таким порушенням, а автоматична фіксація порушень досі не впроваджена.

“Автофіксація правопорушень дозволить контролювати дотримання правил на дорогах, зокрема і на смугах громадського транспорту”, – повідомляє представник ГО “Екодія” Анна Гуз.

За її словами, відеофіксація порушень дозволить покращити умови пересування наземним муніципальним транспортом та забезпечити дотримання графіку його руху.

“Саме від впровадження автофіксації залежить, чи буде громадський транспорт нарешті рухатися вільно містом чи далі стоятиме у заторах”, – кажуть в організації.

Активісти наголошують, що якщо уряд повноцінно впровадить закон про фото та відеофіксацію на дорогах, громадяни отримають безперешкодний проїзд громадського транспорту та служб екстреної допомоги.

Натомість, поліція буде штрафувати водіїв за рух чи парковку на смугах громадського транспорту. Крім того, це забезпечить безпечний рух містами для велосипедистів та пішоходів.

"У Києві є 19 смуг для руху громадського транспорту, але вони не виконують свою функцію. Тролейбуси та автобуси у години пік відстають від графіку, а пасажири щоразу втрачають понад 30 хвилин у заторах", – розповідають активісти.

При цьому, у 2015 році президент Петро Порошенко підписав закон про автоматичну фото та відеофіксацію.

Зазначається, що процес розробки документів, необхідних для його реалізації, затягується.