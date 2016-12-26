Львівський державний університет внутрішніх справ має нового ректора

Очолив ЛьвДУВС полковник поліції Роман Благута. Про це «День» інформували у виші.

Представлення відбулося сьогодні, 26 грудня, під час засідання ректорату. Наказ про призначення оголосив заступник директора департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС – начальник Управління професійної освіти та науки Олександр Користін.

Романові Благуті – 39 років. Львів'янин. 1998 року закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. Близько трьох років працював слідчим у Личаківському райвідділі ЛМУ УМВС України у Львівській області.

З 2001-го продовжив службу в органах внутрішніх справ у Львівському університеті ВС – викладав на кафедрі кримінального процесу та криміналістики, згодом очолив її. У листопаді 2014-го призначений на посаду першого проректора ЛьвДУВС. Кандидат юридичних наук, доцент. Сьогодні приступив до виконання обов’язків ректора.

Нагадаємо, що попередній ректор вишу генерал поліції третього рангу Валерій Середа 2 тижні тому обійняв посаду керівника Національної поліції Львівської області.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.