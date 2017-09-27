В "Укрзалізниці" затримали на хабарі ще одного посадовця

27 вересня, 2017 - 16:28
Співробітники Нацполіції, обласної прокуратури за сприяння департаменту безпеки "Укрзалізниці" затримали на отриманні хабара начальника станції "Єлізарове" Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Придніпровська залізниця".
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Зазначається, що посадовець вимагав 15 тисяч гривень від громадянина за погодження договору купівлі-продажу залізобетонних конструкцій.
В середу правоохоронці затримали посадовця структурного підрозділу Укрзалізниці в службовому кабінеті. Під час обшуку у керівника станції було вилучено 15 тисяч гривень, одержаних ним у якості хабара.
Тривають процесуальні заходи.
Джерело: День