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В "Укрзалізниці" затримали на хабарі ще одного посадовця

27 вересня, 2017 - 16:28
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Співробітники Нацполіції, обласної прокуратури за сприяння департаменту безпеки "Укрзалізниці" затримали на отриманні хабара начальника станції "Єлізарове" Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що посадовець вимагав 15 тисяч гривень від громадянина за погодження договору купівлі-продажу залізобетонних конструкцій.

В середу правоохоронці затримали посадовця структурного підрозділу Укрзалізниці в службовому кабінеті. Під час обшуку у керівника станції було вилучено 15 тисяч гривень, одержаних ним у якості хабара.

Тривають процесуальні заходи.

Джерело: День
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