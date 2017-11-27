Кабмін заклав понад 115 млрд гривень у Бюджет-2018 на розвиток

У проекті закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік", поданому Кабінетом міністрів до Верховної Ради, видатки розвитку передбачені в обсязі 115,3 млрд грн, що майже на 27% більше (на 31 млрд грн) у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"У видатках розвитку державного бюджету на 2018 рік заплановано 65,1 млрд грн капітальних видатків. Зокрема, надходження до Дорожнього фонду заплановані на рівні – 22,5 млрд грн. До Державного фонду регіонального розвитку в наступному році має надійти 8,1 млрд грн. Капітальні видатки на сектор оборони та безпеки складуть 8,6 млрд грн; на розвиток оборонно-промислового комплексу – 2 млрд грн, на реалізацію інвестиційних проектів – 1,7 млрд грн; на формування інфраструктури ОТГ – 1,9 млрд грн, на державну підтримку тваринництва – 1,9 млрд грн. Крім того, ще 4 млрд грн передбачено в якості співфінансування проектів міжнародних фінансових організацій", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, проект державного бюджету на наступний рік Верховна Рада має намір розглянути у другому читанні 7 грудня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що уряд вперше закладає в проект бюджету на 2018 рік фінансування Фонду підтримки інновацій - 50 млн грн.