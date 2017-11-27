Папа Римський на тлі кризи навколо рохінджа прибув до М'янми

Папа Римський у понеділок, 27 листопада, розпочав свій візит до М'янми та Бангледеш, повідомляє агенція dpa. За повідомленнями Ватикану, нинішній візит було заплановано ще до початку ескалації довкола народу рохінджа в серпні цього року.

У перший день свого візиту до М'янми понтифік зустрівся з міністром оборони країни. На цій зустрічі урядовець запевнив Папу Римського, що в країні існує свобода віросповідання та відсутня дискримінація за релігійною приналежністю.

У свою чергу, за кілька днів до візиту Папи представники М'янми та Бангладеш підписали меморандум про повернення на батьківщину біженців із мусульманської національної меншини рохінджа, які втекли з М'янми до сусіднього Бангладеш. Проте ООН заявляє, що М'янма досі залишається небезпечною для рохінджа.

Очікується, що під час візиту в Бангладеш Папа Римський зустрінеться з представниками рохінджа. За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, багато з них не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.

Криза почалася після того, як наприкінці серпня група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. Сотні людей було вбито, а десятки поселень спалено. До Бангладеш утекли, за різними даними, понад півмільйона мусульман.