Франція та Німеччина обговорюють створення в ЄС незалежної від США платіжної системи

Політики Німеччини і Франції почали обговорювати створення в Європі незалежної від США платіжної системи, щоб захистити європейський бізнес від екстериторіальних санкцій Вашингтона, в першу чергу проти Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уперше про цю ініціативу розповів міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в своїй статті в газеті Handelsblatt від 21 серпня. Європа не має дозволяти США діяти "без будь-якого узгодження з нами і за наш рахунок", зазначалося в статті. "Нам необхідно зміцнити європейську автономію за рахунок створення незалежних від США платіжних каналів, установи європейського валютного фонду і підтримки незалежної системи платежів SWIFT", - пише міністр. Європа "має зміцнити незалежність в торговельній, економічній і фінансовій політиці", заявив Маас в понеділок, 27 серпня.

"Разом з Німеччиною ми твердо вирішили створити європейську або франко-німецьку фінансову систему, яка б захистила нас від непрямого впливу екстериторіальних санкцій США, - заявив 27 серпня міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер під час зустрічі з Асоціацією економічних і фінансових журналістів. - Я хочу, щоб Європа була суверенним континентом, а не васалом, а для цього потрібна абсолютно незалежна фінансова система, якої сьогодні немає".

За словами Ле Мера, до проекту можуть бути залучені центробанки двох країн, оскільки використання Європейського інвестиційного банку в якості "незалежного фінансового каналу" проблематичне, через його вразливість перед США.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану. Перший пакет заходів набув чинності 7 серпня і передбачає обмеження на покупку іранським урядом банківських векселів США, торгівлю іранським золотом, графітом, алюмінієм, сталлю, вугіллям, а також на іранський автомобільний сектор і суверенний борг ісламської республіки. Санкції в листопаді вдарять по нафтових операціях країни, портових операторах, енергетиці, судноплавству і суднобудуванню, а також по операціях іноземних фінансових установ з іранським Центробанком.

Того ж дня, 7 серпня, вступила в силу директива Єврокомісії, яка забороняє резидентам європейських країн дотримуватися санкцій США.

Система, про яку заговорили європейські політики, має захистити європейські компанії які мають бізнес в Ірані. Деякі з них вже анонсували припинення своїх операцій в країні або заморозили інвестиційні програми. Про зупинення своєї діяльності в Ірані, наприклад, оголосили німецький автомобілебудівний концерн Daimler і французька PSA Group. Total розірвала контракт на розробку родовища Південний Парс, яку мала намір вести спільно з іранською National Iranian Oil Company (NIOC). Аналогічне рішення можуть прийняти Renault і Engie SA.

Оператор глобальної системи міжбанківських повідомлень SWIFT, який базується в Бельгії, також може потрапити під американські санкції, якщо до листопада не закриє до неї доступ для іранських банків. Обмеження можуть вдарити як по членах правління SWIFT, так і по банках, в яких вони працюють.

Окрім відносин з Іраном фінансова автономія дозволить Європі відповідати на нескоординовані і неоднозначні з точки зору обґрунтованості обмеження проти Росії, Китаю, Туреччини та інших важливих торговельних партнерів блоку, заявив Маас, , які шкодять європейському бізнесу.