Лондон і Брюссель не встигають узгодити умови Brexit до "дедлайну", - ЗМІ

Велика Британія і ЄС публічно заявляють про завдання узгодити умови Brexit до жовтня цього року, однак не на публіку високопосадовці в Лондоні і Брюсселі визнають малоймовірною можливість домовитися до цього терміну.

Про це повідомило в середу агентство Bloomberg.

За інформацією анонімних джерел, зараз сторони сподіваються остаточно погодити умови Brexit щонайпізніше до середини листопада.

Офіційно крайнім терміном закінчення переговорів вважається 18 жовтня – у цей день має відбутися саміт ЄС. Однак переговори просуваються дуже повільно. Каменем спотикання залишається питання кордону між Північною Ірландією і Ірландією.

"Ми працюємо, щоб встигнути до кінцевого терміну в жовтні. Обидві сторони погодились збільшити темпи переговорів. Це те, що ми робимо", - заявив прес-секретар прем'єр-міністра Тереза ​​Май, Грег Свіфт, у вівторок у Лондоні.