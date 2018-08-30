Топ-менеджери Twitter і Facebook виступлять в Сенаті США на засіданні розвідкомітету

Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі і головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг виступлять у Сенаті 5 вересня на відкритому засіданні в комітеті з розвідки США. Про це повідомляє Techcrunch, посилаючись на главу комітету, передає "РБК-Україна".

Також зазначено, що на слухання запросили виконавчого директора Alphabet, материнської компанії Google, Ларрі Пейджа, але він не підтвердив свою присутність на засіданні.

Сенатор від Північної Кароліни Річард Берр зазначив, що топ-менеджерів будуть питати про їх дії у відповідь на іноземний вплив на соцмережі.

Зазначимо, американські спецслужби з січня 2017 року ведуть розслідування про можливе втручання Росії у президентські вибори в США. Влада вважає, що Кремль через фейковий акаунти і рекламу у соцмережах поширював пропаганду, що вплинула на американських виборців.

Нагадаємо, раніше, глава компанії Facebook Марк Цукерберг у Європарламенті вибачився перед жителями Європи за витік даних. За його словами, "це була помилка".

Крім того, Цукерберг спростував заяву президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що росіяни використовували соціальні мережі для втручання у президентські вибори США в 2016 році.

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