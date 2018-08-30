В Україні планують реалізувати проект трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів

Міністерство оборони України готує до підписання імплементаційну угоду між Кабінетом Міністрів України та НАТО про реалізацію проекту трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і протидії саморобним вибуховим пристроям.

Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров на брифінгу в четвер у Києві, передає прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"Учора на засіданні уряду було ухвалено рішення про підписання цієї угоди українською стороною. Нам залишилось підписати її лише зі стороною НАТО", - повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров на брифінгу в четвер у Києві.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, попередньо проект угоди погоджено з країнами Альянсу.

"Після підписання зазначеного документу в нас з’явиться трастовий фонд, який допомагатиме знищувати саморобні вибухові пристрої та очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - розповів М.Комісаров.

Він також повідомив, що Міністерство оборони України розробило нову редакцію проекту закону України "Про особливості державної політики у сфері протимінної діяльності". Наразі документ проходить правову експертизу в секретаріаті Кабінету Міністрів України, після чого його буде передано до Верховної Ради України.