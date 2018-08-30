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В Україні планують реалізувати проект трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів

30 серпня, 2018 - 20:15
Фото: nato.int

Міністерство оборони України готує до підписання імплементаційну угоду між Кабінетом Міністрів України та НАТО про реалізацію проекту трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і протидії саморобним вибуховим пристроям.

Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров на брифінгу в четвер у Києві, передає прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"Учора на засіданні уряду було ухвалено рішення про підписання цієї угоди українською стороною. Нам залишилось підписати її лише зі стороною НАТО", - повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Максим Комісаров на брифінгу в четвер у Києві.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, попередньо проект угоди погоджено з країнами Альянсу.

"Після підписання зазначеного документу в нас з’явиться трастовий фонд, який допомагатиме знищувати саморобні вибухові пристрої та очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів", - розповів М.Комісаров.

Він також повідомив, що Міністерство оборони України розробило нову редакцію проекту закону України "Про особливості державної політики у сфері протимінної діяльності". Наразі документ проходить правову експертизу в секретаріаті Кабінету Міністрів України, після чого його буде передано до Верховної Ради України.

Джерело: День

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