Процес Томосу зайшов так далеко, що легше його вирішити, аніж зупинити, - Зоря

У порівнянні з усіма попередніми раундами і спробами, нинішній процес вийшов на глобальний рівень. Тому що в нього ще включені, окрім того що Константинопольський Патріархат, Московський Патріархат, українська держава, українські Церкви.

Про це в інтерв’ю РІСУ заявив архієпископ ЄВСТРАТІЙ (Зоря).

В нього включені Ватикан, протестантські Церкви, іноземні держави, до яких апелюють як одні, так і інші. Європейський союз, США, преса – про це питання пишуть і церковні видання, і світські видання.

Тобто, процес зайшов так далеко, що легше його вирішити, аніж зупинити.

Він зазначив, що вирішення питання канонічної реабілітації Патріарха та рішення надання автокефалії Церкви в Україні є нерозривно пов’язаними речами.

"Скажу так: логіка процесу, все те, що я знаю зсередини, всі об’єктивні завдання, які стоять перед учасниками процесу і те, чого вони хочуть досягнути, або чому хочуть перешкодити, який вони хочуть отримати результат або перешкодити якомусь результату – все це дає підстави говорити, що вирішення питання канонічної реабілітації Патріарха та принципове рішення надання автокефалії Церкви в Україні – це нерозривно пов’язані речі", - пояснив архієпископ.

"Якщо Константинопольський Патріархат і Патріарх особисто будуть готові оголосити про Томос найближчим часом, то відповідно ми почуємо і про реабілітацію. І навпаки. Якщо ще база не підготовлена до кінця з точки зору Константинопольського Патріархату, або Москва ще не дійшла до якихось кроків готовності — а змиритися з ситуацією вона не готова – то відповідно буде затримка", - додав Євстратій.

За його словами, Україна чекала Томосу 30 років. Тому почекати кілька тижнів чи кілька місяців – це не проблема.

Нагадаємо, нещодавно Павленко висловив думку, що процес надання Томосу йде небаченими темпами.

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