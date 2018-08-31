Українська легкоатлетка здобула срібло у фіналі "Діамантової ліги"

31 серпня, 2018 - 10:09
Юлія Левченко посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги" у Цюриху.
Про це повідомила прес-служба ФЛАУ на офіційному сайті.
Медаль українці принесла третя спроба на висоті 1,94 м. Наступна висота – 1,97 м – їй, на жаль, не підкорилася. Саме на ній і визначилася переможниця. Нею стала Марія Ласіцкене.
Відзначимо також і виступ спортсменок нашої команди Оксани Окунєвої і Катерини Табашник, які розділили п’яте місце з результатом 1,85 м.
Діамантова ліга – це одні з найпрестижніших легкоатлетичних змагань, які проводяться щорічно та збирають найкращих спортсменів з усього світу.
Нагадаємо, що це не перший подіум Левченко на подібних змаганнях.
Раніше українці вибороли дві медалі на етапі "Діамантової ліги" у Парижі.
Джерело: День