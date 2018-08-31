УПЦ КП: Підсумок переговорів Кирила із Варфоломієм дає підстави для стриманого оптимізму

Патріарх РПЦ Кирило після переговорів на Фанарі у Стамбулі (Туреччина) із Вселенським патріархом Варфоломієм не досяг всього, заради чого їхав. Спочатку була зустріч в присутності всіх членів Синоду, а потім були перемовини тет-а-тет, лише з перекладом, повідомив у п’ятницю, 31 серпня, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря).

"Представники МП були нервові та напружені. Зустріч завершилася перед 13:00. Очікувалося, що гості лишаться на обід, але вони відразу поїхали.

На питання журналіста Saken Aymurzaev "Ваше Святейшество, ну как?" - відповів знервовано "Хорошо, хорошо", але явно без задоволення, яке виявляє переговорник після успішних перемовин", - йдеться у повідомленні архієпископа на сторінці у Facebook.

Він також розповів, що потім до журналістів вийшов митрополит Еммануїл, який був представником Патріарха на святі в Києві у липні.

"Він зробив коротку заяву, сутність якої була у фразі: ми ПОВІДОМИЛИ Патріарху про рішення щодо подолання розділення в Україні та надання автокефалії, яке ІМПЛЕМЕНТУЄТЬСЯ. Пізніше очікується офіційний текст, тому виклад може бути не буквальним", - зазначив архієпископ.

В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму, зауважив він та додав, що однак не слід забувати, що "диявол ховається в деталях".

"Один зі свідків-українців почув фразу, яку на виході кинув член делегації МП: "Там все было уже решено, мы ничего не смогли сделать"", - написав Зоря.

"Також повідомляють про "українців у вишиванках", які на камери російських каналів говорили, що "нікакова томаса нам нє нада". Традиційна тактика геббельс-TV", - додав він.

Раніше архієпископ Зоря заявив, що у порівнянні з усіма попередніми раундами і спробами, нинішній процес вийшов на глобальний рівень. Тому що в нього ще включені, окрім того що Константинопольський Патріархат, Московський Патріархат, українська держава, українські Церкви.

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