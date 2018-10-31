Британія планує збільшити штат дипломатів після Brexit

Глава МЗС Британії Джеремі Хант заявив про плани країни найняти додатково тисячу дипломатів після виходу з ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"Наші демократичні цінності, мабуть, знаходяться під більшою загрозою, ніж в будь-який час після падіння Берлінської стіни... Ми можемо використовувати наш вплив і владу, щоб захистити наші цінності", - сказав він.

У зарубіжних дипмісіях з'являться 335 нових співробітників, ще 329 людей наймуть серед громадян країн, де розташовані дипмісії. У Лондоні штат дипвідомства збільшиться на 328 осіб.

"Ми повинні активізувати і розширити британську дипломатію", - підкреслив він.