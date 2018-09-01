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На заводі у Баварії стався вибух, постраждали 8 людей

1 вересня, 2018 - 11:35
Фото Reuters

На території нафтопереробного заводу Bayernoil в баварському Фобург-на-Дунаї спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Bild.

У ніч на суботу на заводі поблизу міста Інгольштадт стався вибух на заводі. Потім пожежа охопила сховища зрідженого газу і бензину.

 Вісім людей отримали поранення під час вибуху і подальшої великої пожежі.

За даними поліції, 1800 жителів з прилеглих будинків були змушені евакуюватися через дим. Приблизно через три години хмара диму частково розсіялася і люди змогли повернутися в свої будинки.

На місці події працюють близько 400 пожежників, однак їм поки не вдалося взяти пожежу під контроль, поліція оточила територію підприємства. Причини вибуху поки невідомі.

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