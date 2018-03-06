Влада в Україні обмежує свободу слова, прикриваючись національною безпекою, - Freedom House

Міжнародна неурядова правозахисна організація Freedom House критикує можливе запровадження перевірки блокування заборонених сайтів в Україні. Намагання посилити контроль в інтернет-просторі правозахисники розцінюють як посилення цензури. Про це повідомляє DW, посилаючись на заяву директора представництва Freedom House в Україні Метью Шаафа, попри те, що формально проект постанови Кабінету міністрів може бути законною підставою, він може стати важелем тиску.

"Якщо цю систему буде встановлено, то у спецслужб з'явиться прямий доступ до усього трафіку провайдерів. На прикладі інших країн ми бачимо, що це потужна влада, і після отримання такого контролю спецслужбам буде дуже складно не скористатися моментом", - зазначив Шааф.

Проект постанови Кабінету Міністрів про блокування заборонених інтернет-сайтів Національна комісія з державного регулювання зв’язку та інформатизації схвалила наприкінці лютого цього року. В українському уряді хочуть запровадити перевірку блокування заборонених сайтів за допомогою спеціального технічного обладнання, яке встановлять у провайдерів.

Цю ініціативу вже розкритикували представникигромадських організацій, адже, на їхню думку, документ дозволить спецслужбам безконтрольно стежити за інтернет-користувачами в Україні.

Українська влада обмежує свободу слова нібито під приводом національної безпеки, зазначають у Freedom House. Однак на подібні виклики, на думку директора представництва організації в Україні, варто було би відповідати не цензурою, а поясненням, що таке інформаційна війна та пропаганда. "Щоб люди знали, де можна знайти достовірну інформацію, та могли самі вирішувати стосовно її достовірності, а не щоб держава ухвалювала такі рішення за них", - вважає Шааф.

Набагато ефективнішим у цьому випадку, на його думку, було би проведення публічного обговорення за участі інтернет-провайдерів, державних органів і представників громадянського суспільства та віднайдення спільного рішення.