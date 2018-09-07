750 млн людей не вміють читати і писати, - ЮНЕСКО

Населення Землі далеко від загальної грамотності. 750 мільйонів людей у ​​світі не вміють читати і писати. Дві третини від цього числа становлять жінки.

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

За даними Статистичного інституту ЮНЕСКО, останнім часом найбільше зростання грамотності в світі зафіксовано серед населення Східної та Південної Азії, а також Північної і Західної Африки, а також серед молоді по всьому світу.

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