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750 млн людей не вміють читати і писати, - ЮНЕСКО

7 вересня, 2018 - 16:38
Фото з сайту racurs.ua

Населення Землі далеко від загальної грамотності. 750 мільйонів людей у ​​світі не вміють читати і писати. Дві третини від цього числа становлять жінки.

Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

За даними Статистичного інституту ЮНЕСКО, останнім часом найбільше зростання грамотності в світі зафіксовано серед населення Східної та Південної Азії, а також Північної і Західної Африки, а також серед молоді по всьому світу.

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Джерело: УНН

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