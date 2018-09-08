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РПЦ погрожує Константинополю розривом відносин у разі надання автокефалії УПЦ

8 вересня, 2018 - 20:51
Фото Reuters

РПЦ розірве євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі надання автокефалії УПЦ. Про це повідомляє "Ехо Москви".

"РПЦ розірве євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі надання автокефалії Українській церкві", - повідомив представник РПЦ, митрополит Іларіон у федеральному телеефірі.

За його словами, засоби церковної дипломатії на сьогоднішній день практично вичерпані.

Як висловився Іларіон, Константинополь вчинив з РПЦ підло і підступно, але Російська православна церква залишає йому можливість одуматися.

Як повідомлялося раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

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