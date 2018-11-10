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Українська шахістка Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

10 листопада, 2018 - 22:31
Фото: Укрінформ

Українська шахістка Марія Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу в російському Ханти-Мансійську. Про це повідомляє "Трибуна".

Марія Музичук зіграла 9 листопада внічию з Мобін Алінасаб з Ірану. Сьогодні українка перемогла граючи білими та вийшла в 1/4 фіналу.

Анна Музичук напередодні виграла у екс-чемпіонки світу Антуанети Стефанової з Болгарії, але сьогодні поступилася їй в грі чорними. Тепер українка буде грати з суперницею тай-брейк.

Українки Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Наталія Жукова раніше вже вибули з турніру.

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