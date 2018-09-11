Сенцов склав заповіт на свою творчість, - Каплан

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно засудили в РФ та утримують у колонії, написав заповіт на свою творчість у разі смерті. Про це повідомила сестра політв'язня Наталія Каплан на своїй сторінці у Facebook.

Cенцов написав їй листа, у якому розповів про погіршення здоров'я та що він вже не вірить у те, що скоро вийде із в’язниці та повернеться в Україну.

"Те що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (мабуть, з голодування - прим.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже в щасливий кінець всієї цієї історії", - йдеться у листі.

"Стан у мене приблизно такий самий: стабільно-паскудний, до всіх старих спецефектів тепер ще додалася гіпоксія - це нестача кисню в органах, в основному серці і мозку. Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з харчуванням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині!" – розповів Сенцов.

Сенцов також додав, що "постарається триматися, хоча живе зараз просто за інерцією".

Раніше стало відомо, що Олег Сенцов, який голодує майже чотири місяці, працює над фільмом з попередньою назвою "Номери".

Український режисер з Криму Олег Сенцов, якого незаконно засудили в РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українців - політв'язнів Кремля.

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