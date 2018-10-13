Філарет проведе молебень за Україну 14 жовтня на Софійській площі

Глава Української Православної церкви Київського патріархату Філарет звершить подячний молебень 14 жовтня на Софійській площі.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

"Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підтримав відповідну громадську ініціативу та звершить подячний молебень за благодіяння, які Бог подає Україні та Православній Українській Церкві", - повідомив прес-центр Київської патріархії.

Молебень відбудеться на Софійській площі о 09.30.

Раніше Петро Порошенко закликав до спільної подячної молитви за автокефалію УПЦ.