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Філарет проведе молебень за Україну 14 жовтня на Софійській площі

13 жовтня, 2018 - 20:35
Фото Руслана Канюки, "День"

Глава Української Православної церкви Київського патріархату Філарет звершить подячний молебень 14 жовтня на Софійській площі.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

"Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підтримав відповідну громадську ініціативу та звершить подячний молебень за благодіяння, які Бог подає Україні та Православній Українській Церкві", - повідомив прес-центр Київської патріархії.

Молебень відбудеться на Софійській площі о 09.30.

Раніше Петро Порошенко закликав до спільної подячної молитви за автокефалію УПЦ.

Джерело: День

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