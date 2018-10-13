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РПЦ погрожує Константинополю "жорсткою відповіддю" через Україну

13 жовтня, 2018 - 22:00
Фото Артема Сліпачука, "День"

Прес-секретар патріарха Московського священик Олександр Волков пообіцяв, що відповідь Синоду Російської православної церкви (РПЦ) на надання Константинопольським патріархатом автокефалії українській церкві буде "адекватною і жорсткою". Під час зустрічі, яка пройде 15 жовтня в Мінську, буде висловлено ​​"недвозначну позицію щодо тих рішень, які були прийняті в Стамбулі", підкреслив Волков, виступаючи перед журналістами в суботу, 13 жовтня.

Про це повідомляє DW.

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон також заявив, що РПЦ вдасться до конкретних кроків через рішення Синоду Вселенського патріархату скасувати дію синодального указу 1686 року про право Московського патріарха призначати київського митрополита, а також через зняття анафеми з глави Київського патріархату Української православної церкви Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

"Константинопольський патріарх визнав лідерів розколу, легітимізував тим самим розкол, який існував понад чверть століття, і, отже, зробив для нас неможливим перебувати в єдності з Константинопольським патріархатом", - зазначив ієрарх в ефірі одного з російських федеральних каналів, відповідаючи на запитання журналістів.

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