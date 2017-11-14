У Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 км/год

У Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 кілометрів на годину.
З такою ініціативою виступили деякі члени уряду Брюссельського столичного регіону, повідомляє Укрінформ.
Місцеві урядовці пропонують розширити зони обмеження швидкості транспорту до 30 км/год на усю територію бельгійської столиці, за можливим винятком для деяких автошляхів.
Прихильники обмежень переконують, що дотримання швидкості навіть у 50 км/год не запобігає зниженню летальних випадків на дорогах у Брюсселі.
Окрім цього дослідження показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим.
Серед позитивних результатів називається і зменшення викидів вуглецю у повітря та зменшення рівня шуму на вулицях.
Серед контраргументів відзначається неможливість забезпечити ефективний контроль за дотриманням швидкісного режиму, а відтак, трафік у Брюсселі все одно залишатиметься ускладненим.
Водночас зазначену ініціативу підтримують не всі члени брюссельського уряду, з цього питання тривають політичні дебати.
Як відомо, МВС України внесло законодавчу пропозицію про обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год.