У Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 км/год

У Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 кілометрів на годину.

З такою ініціативою виступили деякі члени уряду Брюссельського столичного регіону, повідомляє Укрінформ.

Місцеві урядовці пропонують розширити зони обмеження швидкості транспорту до 30 км/год на усю територію бельгійської столиці, за можливим винятком для деяких автошляхів.

Прихильники обмежень переконують, що дотримання швидкості навіть у 50 км/год не запобігає зниженню летальних випадків на дорогах у Брюсселі.

Окрім цього дослідження показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим.

Серед позитивних результатів називається і зменшення викидів вуглецю у повітря та зменшення рівня шуму на вулицях.

Серед контраргументів відзначається неможливість забезпечити ефективний контроль за дотриманням швидкісного режиму, а відтак, трафік у Брюсселі все одно залишатиметься ускладненим.

Водночас зазначену ініціативу підтримують не всі члени брюссельського уряду, з цього питання тривають політичні дебати.

Як відомо, МВС України внесло законодавчу пропозицію про обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год.