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Глава МЗС Британії: домовленості з ЄС щодо Brexit буде досягнуто

15 жовтня, 2018 - 15:43
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант вірить, що парламентерам вдасться вирішити решту питань щодо виходу країни з ЄС і задовольнити вимоги обох сторін. Про це міністр заявив після прибуття на переговори глав МЗС ЄС у Люксембурзі, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що всі в Великій Британії мають бути впевнені, що цей прем'єр-міністр, Тереза Мей, ніколи не підпише угоду, яка не сумісна з буквою і духом результату референдуму. Але ми також твердо віримо, що ми зможемо дійти згоди на тій основі, яка задовольнятиме Європейський Союз і наших партнерів і друзів в Європі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб минулого тижня заявив про впевненість у досягненні угоди з Європейським Союзом протягом найближчих місяців.

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