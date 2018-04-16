Народ завжди має право протестувати проти гніту.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

NASA запустить орбітальну обсерваторію для пошуку придатних для життя планет

16 квітня, 2018 - 14:53
Фото Reuters

Сьогодні, 16 квітня, Американське космічне агентство NASA запустить орбітальну обсерваторію TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), яка призначена для пошуку придатних для життя планет. Про це повідомляється на сайті NASA.

Згідно з інформацією, охоплення досліджуваного простору складе 200 тисяч яскравих зірок. Спостереження за однією окремою ділянкою неба триватиме 30 днів.

TESS від інших телескопів відрізняється дзеркалом, діаметр якого – 650 см. Це дає йому можливість вловлювати набагато більше світла, що дозволяє визначати планети, де може бути вода.

Наголошується, що сучасна апаратура не в змозі безпосередньо побачити планети, що знаходяться за межами Сонячної системи. Тому їх виявляють за непрямими ознаками – коли планета, обертаючись навколо своєї зірки, виявляється між нею і спостерігачами на Землі, вона закриває частину зірки, тому яскравість зірки тимчасово падає.

Подібного роду пошуки ведуться і з Землі, однак за наявності атмосфери земні телескопи можуть фіксувати падіння яскравості зірок тільки на 1% – таке падіння дають тільки великі планети, наприклад, як Юпітер чи Сатурн. Маленькі планети знижують яскравість материнських зірок на соті частки відсотка, а таку зміну можна зафіксувати тільки з космосу.

Основним завданням TESS є пошук саме невеликих планет, які знаходяться в так званій "зоні життя" – не дуже далеко, але і не надто близько від своїх зірок, щоб температурні умови допускали існування рідкої води.

Додамо, що місія TESS є підготовкою для виведення на орбіту в 2020 році самого великого космічного телескопа "Джеймс Уебб", завданням якого буде вивчення атмосфер екзопланет.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

Справа Скрипаля: Британія знайшла спосіб протидіяти "Новічку"
Китайські дослідники виявили "кораловий ліс" в районі підводних гір Магеллана
Через протести у Словаччині глава МВС пішов у відставку
США виступають за збільшення капіталу Світового банку на $13 млрд
Іспанія поставить Саудівській Аравії військові кораблі і готуватиме саудівських військових
У Кенії українські школярі стали переможцями Міжнародної олімпіади з екології

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 