У Києві створили мурал із зображенням папи Івана Павла II

Більш ніж кілометрова вулиця ім. Івана Павла II знаходиться в Печерському районі Києва. На одному з будинків з ініціативи польських підприємців в Україні також створена фреска, що зображає Папу Римського. Є також цитата зі словами Іванна Павла II, висловлена ​​під час його візиту в Україну в 2001 році, повідомляє "Польське радіо".

У цитаті йдеться про необхідність прощення і історичного примирення. Глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук прокоментував: «Підемо не тільки вулицею Івана Павла II, а й його шляхом».

За його словами, саме таким чином можна підтвердити гідність кожної людини незалежно від її релігії, національної приналежності чи політичних поглядів.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло вказав на ще один аспект вчення Папи Івана Павла II, який сприяв поваленню комунізму в Європі. Дипломат зазначив, що Україна зараз стає частиною Європи, про яку мріяв і думав Іванн Павло II. Його символічна присутність в Києві показує, за словами Яна Пєкли, що святий з нами і не дасть нам спокою, поки процес не закінчиться.

Ім'я Івана Павла II в Україні також мають вулиці в Хмельницькому, Івано-Франківську, Вінниці та Житомирі.