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ОБСЄ оприлюднила список невідведеної техніки на території ОРДЛО

16 жовтня, 2018 - 12:11
Фото Миколи Тимченка, "День"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала невідведену техніку на території ОРДЛО. Про це йдеться в щоденному моніторинговому звіті організації.

"11 жовтня в непідконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ виявив 1 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу н. п. Перевальськ (38 км на захід від Луганська), розміщені там із порушенням ліній відведення. Того ж дня інший міні-БПЛА СММ зафіксував 13 самохідних гаубиць (2С1), 14 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) і 6 протитанкових гармат (MT-12 "Рапіра", 100 мм) приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СММ ОБСЄ, 13 жовтня в Кадіївці команда місії бачила колону в складі 5 буксируваних гаубиць (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм), які перевозилися в західному напрямку.

Джерело: День

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