Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться у грудні, - Павленко

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року. Точну дату повідомлять 27-29 листопада. Про це повідомив радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер офіційно. Повідомлення з Фанару: Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні. Об‘єднавчий Собор відбудеться в грудні 2018 року, точна дата буде названа в ході засідання Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату 27-29 листопада цього року", - написав він.

Як повідомлялося, 11 жовтня Синод Вселенського Патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.