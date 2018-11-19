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Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться у грудні, - Павленко

19 листопада, 2018 - 10:44
Фото з архіву "Дня"

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року. Точну дату повідомлять 27-29 листопада. Про це повідомив  радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер офіційно. Повідомлення з Фанару: Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні. Об‘єднавчий Собор відбудеться в грудні 2018 року, точна дата буде названа в ході засідання Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату 27-29 листопада цього року", - написав він.

Як повідомлялося, 11 жовтня Синод Вселенського Патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

 

Джерело: День

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