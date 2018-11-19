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У ПА НАТО заявили, що Україна має стати повноправним членом євроатлантичного співтовариства

19 листопада, 2018 - 17:51
Фото: ЕРА

Північноатлантичний альянс має чітко сформулювати, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами євроатлантичного співтовариства.

Про це заявила Президент ПА НАТО Раса Юкнявичене, передає УНН з посиланням на повідомлення голови постійної делегації у ПА НАТО, народного депутата Ірини Фріз.

“Сьогодні ми маємо чітко сформулювати, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами євроатлантичного співтовариства”, — цитує Фріз слова Юкнявичене на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у виступі Президент ПА НАТО також зазначила, що сьогодні і Грузія, і Україна знаходяться під окупацією Росії і закликала із розумінням ставитись до того, в яких умовах ці держави зберігають курс на європейську євроатлантичну інтеграцію.

Юкнявичене заявила, що прийняла запрошення Президента України Петро Порошенко і поїхала на Схід України для того, щоб подякувати українським солдатам, які захищають і нашу свободу, пише нардеп.

Джерело: УНН

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