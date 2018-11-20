Урядовий квартал під час акцій протесту охороняють понад 800 правоохоронців

Понад 800 правоохоронців забезпечують правопорядок в урядовому кварталі столиці під час акцій 20 листопада. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Згідно із поданими заявками, сьогодні у столиці заплановано ряд заходів, зокрема й акція власників автомобілів на іноземній реєстрації. На охорону публічної безпеки задіяно понад 800 правоохоронців. Службу у посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції закликають організаторів і учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не конфліктувати і не влаштовувати провокацій.

Зважаючи на те, що в урядовому кварталі через проведення заходів ускладнений рух транспорту, водіїв просять врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування.