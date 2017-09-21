Словаччина висунула фільм "Межа" на премію Оскар

Словаччина висунула на премію Оскар фільм "Межа" про контрабанду на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомляється у Facebook на сторінці Держкіно України, за підтримки якого пройшли зйомки фільму.

Світова прем’єра "Межі" відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де картина отримала приз за найкращу режисуру.

Події у фільмі "Межа" відбуваються на українсько-словацькому кордоні. Відповідно до сюжету, невдала спроба перевезти чергову цигаркову контрабанду спричиняє цілу низку неочікуваних наслідків.

Всеукраїнський прокат фільму стартує 16 листопада.

"Вперше в історії за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" поборються одразу три українські фільми! Це свідчить про стрімкий розвиток та високий рівень українського кіно, а також про важливість створення фільмів у європейській копродукції", - привітав творців "Межі" голова Держкіно Пилип Іллєнко.