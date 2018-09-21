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В окупованому Криму фігурант "справи Веджіє Кашка" припинив голодування

21 вересня, 2018 - 11:14
Фото RFE/RL

В окупованому Криму фігурант "справи Кашка" 66-річний Асан Чапух, який оголосив голодування з вимогою надати йому негайну медичну допомогу, припинив голодування через погіршення стану здоров'я. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму Facebook.

"Асан Чапух, фігурант "справи вимагачів", припинив голодування через різке погіршення стану здоров'я і на прохання адвоката Айдера Азаматова. Він почав голодувати 15 вересня, вимагаючи надати йому медичну допомогу або перевести з СІЗО під домашній арешт", - повідомив Наумлюк.

Напередодні Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денисова заявила, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Асана Чапуха, якого безпідставно утримують у СІЗО Сімферополя і не надають йому невідкладної медичної допомоги, стрімко погіршується. Чапух пережив в умовах СІЗО мікроінсульт, однак йому й надалі відмовляють у адекватній медичній допомозі.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в Сімферополі російські силовики затримали Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за нібито вимагання грошей у громадянина Туреччини, який тривалий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Силовики намагалися затримати й саму 83-річну жінку, проте їй стало зле, й вона померла в машині швидкої допомоги. Окупаційна влада відмовилася розслідувати причини смерті ветерана. На прохання її родичів адвокат Полозов почав власне розслідування причин смерті жінки, але СК РФ приховує результати експертизи за фактом смерті.

Джерело: День

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