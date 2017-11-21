У Полтаві відбулись урочистості до Дня гідності та свободи

Сьогодні, 21 листопада до Дня гідності та свободи у Полтаві вшанували воїнів, загиблих у російсько-українській війні. Про це повідомляє Коло.

Урочистості відбулись на Алеї Героїв АТО на Центральному міському кладовищі, де поховані 18 бійців Небесної сотні, троє учасників Майдану і кілька десятків полеглих захисників із Полтавщини.

Вшанувати пам'ять загиблих приїхали рідні загиблих, представники влади, обласних управлінь ДСНС та Нацполіції, духовенства.

Полтавці поклали квіти до могил воїнів. Серед присутніх – батьки загиблого в зоні АТО у 2014 році 27-річного Антона Грицая. Зі слів мами воїна, він завжди відстоював правду та справедливість, тому не зміг залишитися вдома.

"Хлопці, які 2014 року вийшли на Майдан, які потім пішли на війну, дійсно патріоти своєї держави. Тоді була така хвиля, такий підйом. І зараз вони є, але сказала б, що менше. Та і загалом у країні все менше підтримки її захисникам", – говорить жінка.

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Фото Анни ЧАПАЛИ, Полтава