Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на голову ВККС

Поліція Києва затримала 5 осіб, підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова. Про це у Twitter написав очільник МВС Арсен Аваков.

«Підозрювані у нападі на голову ВККС С. Козьякова, якого облили зеленкою тиждень тому, затримані PoliceKyiv. Група з 5 осіб заробляла на таких замовленнях. Виконавцям це коштувало всього $200. Ніщо порівняно із 7 роками в`язниці за ч.2 ст.346 КК. Не беріться за брудну роботу», - написав Аваков.

У свою чергу член колегії МВС, нардеп Антон Геращенко написав у Facebook, що серед цих 5 осіб двоє правопорушників безпосередньо організовували напад на Козьякова, двоє прикривали відхід і ще один керував цією «операцією».

Нагадаємо, 16 листопада близько 13.00 невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова і облили його зеленкою. Інцидент стався після презентації Козьяковим попередніх результатів іспиту до Верховного суду, Вищого антикорупційного суду та обов'язкового кваліфікаційного оцінювання суддів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на голову ВККСУ Сергія Козьякова.