Будинок підозрюваного в корупції президента Банку Латвії обікрали

У ніч на суботу, 24 лютого, невідомі обікрали будинок підозрюваного в корупції президента Банку Латвії Ілмара Рімшевича. Про це повідомляє Delfi.

"Його адвокат Саулведіс Варпіньш повідомив, що злочинці увірвалися в приватне володіння в Лангстіні, "розгромили його і вкрали багато важливих речей", - йдеться в повідомленні.

Сам Рімшевич, за словами його представника, пов'язує те, що сталося, з подіями останніх тижнів і вважає, що пограбування сталося невипадково.

"Ситуація свідчить про те, що це була заздалегідь спланована, професійно і добре організована операція", — вважає адвокат Варпіньш.

Цього тижня в ході прес-конференції Рімшевич також заявляв, що отримував погрози. За словами чиновника, все, що відбувається зараз з ним, є скоординованою акцією з боку кількох банків. "Я дуже добре розумію, що став незручний для багатьох", — зазначив Рімшевич. Наприкінці січня він отримав SMS із погрозою вбивства і передав цю інформацію в правоохоронні органи.

Як повідомляється, Рімшевич підозрюється за ч.4 ст.320 Кримінального закону у вимаганні й отриманні хабара у великому розмірі. Як повідомило Бюро із запобігання і боротьби з корупцією (БЗБК), розмір хабара становив не менш як 100 тисяч євро. У цій же справі за підтримку злочину був затриманий і пізніше звільнений підприємець Маріс Мартінсонс.

БЗБК заявило, що кримінальна справа не пов'язана з кредитними установами, які нині працюють у Латвії, у тому числі ABLV Bank і Norvik. Кримінальний процес було розпочато 15 лютого.