У Болгарії автобус з туристами впав у прірву, загинули 15 людей

На одній з автомагістралей неподалік від столиці Болгарії Софії перекинувся і впав у прірву пасажирський автобус.

Як поінформували в Софійському центрі екстреної допомоги, в результаті аварії 15 людей загинули, ще 27 дістали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє Укрінформ.

Рятувальна операція триває, потерпілих унаслідок ДТП доправляють у Софійську лікарню імені Пирогова.

За попередньою інформацією Дорожньої поліції, водій не впорався з керуванням транспортним засобом. Автобус, що перекинувся, вдарив ще чотири автомобілі, після чого зірвався в прірву і від удару зайнявся.

На місці аварії працюють 15 екіпажів рятувальників і швидкої медичної допомоги з Софії і розташованих поряд міст Враца і Монтана.

За попередньою інформацією, в автобусі було близько 50 осіб, всі вони їхали на екскурсію в один із монастирів.

Президент Болгарії Румен Радев висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він скасував свою участь у запланованих на неділю ввечері урочистостях в місті Габрово.

Рішенням уряду Болгарії у понеділок, 27 серпня, в країні оголошено день національної жалоби.