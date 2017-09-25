Крищенко назвав найбільш кримінальний район Києва і топ-злочин столиці в цьому році

Лівий берег Києва страждає від нічних грабежів, а в центрі міста найбільше розбоїв, в цілому ж в цьому році показники щодо криміногенної ситуації столиці знизилися, проте зросла кількість вбивств.

Про це розповів глава Національної поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю виданню Цензор.

"На Лівому березі більше відбувається нічних злочинів. Це крадіжки з припаркованих автомобілів, грабежі, викрадення. Схожа ситуація на Оболоні, в Святошинському районі. Якщо брати розбої, то це частіше центральні райони - Шевченківський, Печерський", - повідомив він.

Лідером серед злочинів, за його словами, традиційно залишаються крадіжки з автомобілів (40-55%).

Крищенко відзначає скорочення показників злочинності, проте один з видів злочинів в цьому році в Києві виріс. Йдеться про вбивства.

"Єдине, здійснюваних вбивств в цьому році у нас більше. Якщо за вісім місяців минулого року їх було 69, то в цьому - 88", - пояснив поліцейський.