ОБСЄ зафіксувала 70 порушень на Донбасі з початку "шкільного перемир'я"

З початку доби 29 серпня, коли почав діяти приурочений до початку навчального року режим всеосяжного припинення вогню сторонами конфлікту на Донбасі, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували понад 70 порушень.

Про це сьогодні заявив заступник голови ОБСЄ Александр Хуг, передає сторінка місії у Твіттері.

"З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов'язання щодо припинення вогню. Вогонь повинен припинитися прямо зараз в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 августа 2018 г.

Нагадаємо, 22 серпня на переговорах у Мінську Тристороння контактна група ухвалила заяву про припинення вогню на Донбасі у зв'язку з початком навчального року - з 00.01 29 серпня.